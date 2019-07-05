Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды

Новости Украины: В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник.

День Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению. Следует отметить, что со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями. Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы.

Огонь и костры в Купальскую ночь

Славяне-язычники считали, что весь наш мир произошел из союза двух стихий - огня и воды. Стихия огня, мужское начало, соединилось со стихией воды - силой жизни и продолжения рода.

В ночь на Ивана Купала в каждом селе обязательно разжигали костры. Первый костер разводил всегда самый старший мужчина в селение - отец рода. Разводили его на самой высокой точке в округе - "чтобы огонь до неба доставал". А в середине костра ставили колесо, закрепленное на шесте. Горящий круг был символом Солнца, которое в эту ночь, согласно поверьям, играет свадьбу с Зарей-зарницей. После этого самые сильные юноши разносили пламя от центрального костра к остальным.

С наступлением сумерек все село собиралось у купальских огней. Не придти на гуляние в эту ночь было плохой приметой - считалось, что Купала отвернется от человека, который не проявил к нему своего уважения и оставит его без урожая.

Костры в ночь на Ивана Купала были не просто атрибутом праздника - считалось, что они обладают очистительной силой. С купальскими кострами связано множество обрядов, главным из которых были прыжки через огонь. Через костры прыгали все - и дети, недавно научившиеся ходить, и люди в возрасте, для которых такой прыжок становился непростой задачей.

Каждый перед прыжком загадывал самое желание. И чем выше человек прыгнет, тем скорее оно исполнится. Загадывали, как правило, здоровье, удачу, счастье себе и своим близким. Влюбленные пары прыгали через костер обязательно взявшись за руки. Считалось, что если удастся не разомкнуть руки, то они будут жить вместе долго и счастливо.

У Купалы, как покровителя продолжения рода, просили себе детей бездетные пары. А женщины, у которых уже были дети, сжигали в купальских кострах рубашку своего ребенка - таким образом сила огня должна была оберегать детей от болезней на протяжение всего года.

Древние славяне верили, что в ночь с 6 на 7 июля стираются границы между миром людей и миром духов. В ночь на Ивана Купала люди могли слышать и понимать голоса животных. Эта ночь также считалась временем шабашей для ведьм и колдунов. Нечистая сила пыталась навредить людям разными способами - уничтожала посевы, забирала молоко у коров и коз, насылала ссоры и неприятности в семьи. Селяне для того чтобы защитить себя и свое хозяйство рассыпали пепел от костров по полям, чертили золой обережные знаки на окнах и дверях домов.

Целебная сила воды на Ивана Купала

Вода в ночь на Ивана Купала, также как и огонь, обладала магической силой. В славянской культуре она неразрывно была связана с огнем и почиталась как мать всего живого. После прихода христианства языческие поверья о Солнце-отце и Матери-воде перемешались с евангельским преданием а крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей и легли в основу обрядов, связанных с водой, в ночь на Ивана Купала.

По народным традициям сразу после прыжка через костер, надо было незамедлительно нырнуть в воду - стихии огня и воды очищали тело от всех болезней, а душу от грехов. Незамужние девушки старались так прыгнуть в воду, чтобы венок с головы поплыл по воде. если венок не тонул, а плыл, это считалось хорошей приметой и девушка начинала готовиться к приему сватов.

Купание в ночь на Ивана Купала - одна из основных традиций праздника. Вода смывала с человека болезни, сглаз, порчу, а дарила девушкам красоту и здоровье. С этого дня и до праздника Ильи 2 августа можно было купаться не опасаясь русалок и водяных - вся нечисть в этот период покидала реки и озера.

Рано утром 7 июля, до восхода Солнца, женщины выходили в поле собирать росу. Они расстилали полотнища на траву, после чего собирали ее в кувшин. Росой собранной на Ивана Купала на протяжении года лечили болезни, изгоняли нечисть, использовали для приворотов и разных магических обрядов.

Магия трав, цветок папоротника и разрыв-трава

В ночь на Иванов день особую целебную силу получали и травы. Знахарки и ведуньи старались в это время собрать запас лечебных и волшебных трав на весь будущий год. Девушки в купальскую ночь плели себе венки из цветов, а мужчины подпоясывались травами. Венки использовали для гаданий и в качестве оберегов.

Вы тоже можете прикоснуться к купальской магии и собрать в эту ночь или рано утром букетик-оберег. Так, букет из васильков и ромашек помогает в любовных делах, связанные зеленой нитью листья папоротника и чертополоха охраняют сон и уберегают от ночных кошмаров, а букет из цветов мака и листьев мяты привлечет в ваш дом достаток и богатство.

Кроме того согласно легендам один раз в год в ночь на Ивана Купала расцветают волшебные цветы папоротника и разрыв-травы. Разрыв-траву пытались найти кузнецы и воры, ведь от ее прикосновения, как гласит поверье, рассыпается любой металл и открываются любые замки. Для того чтобы стать обладателем этого колдовского растения шли в одиночку на дикий луг и косили траву до тех пор, пока не сломается лезвие коса. Там, где металл переломился, собирали всю траву и бросали ее в реку. Те травинки, которые станут плыть против течения и есть волшебная разрыв-трава.

А самые смелые и отважные мужчины пытались в ночь на Ивана Купала найти цветок папоротника. Это считалось крайне опасным занятием, потому что многие, кто уходили за колдовским цветком теряли рассудок или вовсе не возвращались. По поверьям они становились жертвами лесной нечисти, которая в эту ночь выходила охранят волшебный цветок папоротника. Но меньше желающих найти его не становилось, ведь легенда говорит, что тот, кто сорвет цветок папоротника до первых петухов, сможет видеть находящиеся под землей клады и станет понимать язык животных.

Христианская церковь постоянно пыталась запретить народные празднества в ночь на Купалу. И вера людей в нечистую силу была не главной причиной нелюбви попов к главному летнему празднику славян. Одной из особенностей празднования купальской ночи было снятие запретов близкие отношения. Это единственное время в году, когда парни и девушки, мужчины и женщины могли уединиться не со своими избранниками, а просто с понравившимися людьми.

В ночь на Ивана Купалу силы природы достигают пика - магией становится пропитано все вокруг нас. Смысл праздника заключается в том, чтобы каждый человек ощутил красоту окружающего мира, взял у природы то, что ему необходимо и максимально ее поблагодарил.