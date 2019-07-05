Иконы, которые могут защитить от воров и дурного сглаза

Православные иконы наполняют дом особой атмосферой, служат оберегами семьи, мы верим в то, что вместе с ними обретем благодать и защиту от бед. В православии много святых ликов, которые изображают на иконах. Чаще всего в домах можно увидеть традиционные иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы – это основные иконы, которые должны быть в каждом доме. У этих святых образов можно молиться обо всем, что беспокоит, просить высшие силы о помощи, защите от болезней и зла. Иконы с изображением каких святых также могут стать защитниками и оберегами дома?