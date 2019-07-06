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В ОП опровергают информацию о наличии у Мендель авто с именным номером

В ОП опровергают информацию о наличии у Мендель авто с именным номером
00:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Офис президента опровергает сообщения о наличии у пресс-секретаря Зеленского машины с номером "Mendel".

В Офисе президента Украины опровергают информацию о наличии у пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель автомобиля с надписью "Mendel" на номерном знаке.

"У Юлии Мендель нет автомобиля - ни с номерами "Mendel", ни какого-либо другого", - подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП, комментируя распространяемую в соцсети Facebook информацию.

Напоминаем, управление по расследованию преступлений, совершенных на оккупированных территориях, вызвало пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель на допрос из-за ее слов об обстреле мирного населения на Донбассе украинскими военными.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники.

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Автомобиль, ОП, Мендель, Юлия Мендель, Офис Президента, Именной номер, Владимир Зелеснкий.
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