Портнов: Суд принял решение о принудительном допросе владельца канала "Прямой"

Новости Украины: Андрей Портнов сообщил, что суд разрешил привод на допрос владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в деле об отмывании преступных доходов, сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня, насколько нам уже известно, суд удовлетворил ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос господина Макеенко, который является как бы владельцем телеканала "Прямой". Как бы владельцем телеканала – он является подставным владельцем кипрской компании, хотя всем абсолютно очевидно, что реальным владельцем (телеканала – ИФ) является Петр Порошенко. В связи с тем, что Макеенко, формальный собственник, не прибыл на допрос, следователи пришли в суд с ходатайством о принудительном приводе и, насколько мне известно, суд это ходатайство удовлетворил – Макеенко должен быть туда доставлен", - сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne в пятницу вечером.

Также, по его словам, украинский бизнесмен, основатель и глава группа ТАС Сергей Тигипко также не явился на первый допрос, но пока неизвестно, будут ли следователи ходатайствовать о его принудительном приводе.

"Но мы официально обратились в Государственное бюро расследований с примерным перечнем вопросов, которые необходимо было бы задать Тигипко и Порошенко, как именно они отмывали незаконные доходы, как проводили через оффшорные компании, почему не заплатили украинскому бюджету налоги. Мы примерно также оцениваем, какой ущерб от того, что украинская социальна сфера, медицина и армия недополучили из-за отмывания средств, недополучили от Порошенко и Тигипко огромные деньги в госбюджет", - сказал Портнов.

Он заявил, что сейчас, все эти производства тормозит Генеральная прокуратура Украины, "которая не подписывает ни одного ходатайства". Вместе с тем, по его словам, его юридическая команда все равно подает заявлении и ходатайства, чтобы "когда поменяется генпрокурор в стране – а это будет через 4-5 недель", не терять время даром в расследовании уголовных производств.

"Мы ожидаем арест всего личного имущества Порошенко, арест его активов и арест его финансов", - сказал Портнов.

По его словам, на сегодняшний день существует около 7-8 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, и еще два заявления, "по котором еще нет юридической реакции".

Напоминаем, 23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом Петром Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - сообщил Портнов.