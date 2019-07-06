Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Лукаш: Члены ЦИК должны ответить за перепечатку бюллетеней
Лукаш: Члены ЦИК должны ответить за перепечатку бюллетеней
Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

Портнов: Суд принял решение о принудительном допросе владельца канала "Прямой"

Портнов: Суд принял решение о принудительном допросе владельца канала "Прямой"
00:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: sud.ua

Новости Украины: Андрей Портнов сообщил, что суд разрешил привод на допрос владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Суд удовлетворил ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в деле об отмывании преступных доходов, сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня, насколько нам уже известно, суд удовлетворил ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос господина Макеенко, который является как бы владельцем телеканала "Прямой". Как бы владельцем телеканала – он является подставным владельцем кипрской компании, хотя всем абсолютно очевидно, что реальным владельцем (телеканала – ИФ) является Петр Порошенко. В связи с тем, что Макеенко, формальный собственник, не прибыл на допрос, следователи пришли в суд с ходатайством о принудительном приводе и, насколько мне известно, суд это ходатайство удовлетворил – Макеенко должен быть туда доставлен", - сказал Портнов в эфире телеканала NewsOne в пятницу вечером.

Также, по его словам, украинский бизнесмен, основатель и глава группа ТАС Сергей Тигипко также не явился на первый допрос, но пока неизвестно, будут ли следователи ходатайствовать о его принудительном приводе.

"Но мы официально обратились в Государственное бюро расследований с примерным перечнем вопросов, которые необходимо было бы задать Тигипко и Порошенко, как именно они отмывали незаконные доходы, как проводили через оффшорные компании, почему не заплатили украинскому бюджету налоги. Мы примерно также оцениваем, какой ущерб от того, что украинская социальна сфера, медицина и армия недополучили из-за отмывания средств, недополучили от Порошенко и Тигипко огромные деньги в госбюджет", - сказал Портнов.

Он заявил, что сейчас, все эти производства тормозит Генеральная прокуратура Украины, "которая не подписывает ни одного ходатайства". Вместе с тем, по его словам, его юридическая команда все равно подает заявлении и ходатайства, чтобы "когда поменяется генпрокурор в стране – а это будет через 4-5 недель", не терять время даром в расследовании уголовных производств.

"Мы ожидаем арест всего личного имущества Порошенко, арест его активов и арест его финансов", - сказал Портнов.

По его словам, на сегодняшний день существует около 7-8 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко, и еще два заявления, "по котором еще нет юридической реакции".

Напоминаем, 23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом Петром Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - сообщил Портнов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов, Прямой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
03 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
04 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
05 Опасность гель-лака: как уберечься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В центре столицы мужчина открыл стрельбу
В центре столицы мужчина открыл стрельбу
Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы
Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы
Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу
Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь