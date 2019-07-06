Кабмин выделил 350 млн грн на ремонт спорткомплексов и бассейнов в Украине

Новости Украины: На ремонт спорткомплексов и строительство новых бассейнов правительство выделило 350 млн грн.

Кабинет министров Украины выделил 350 млн грн на ремонт спортивных комплексов и обновление и строительство новых бассейнов по всей стране.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

В частности, речь идет о финансировании программ ремонта имеющихся и строительстве новых спортивных комплексов при школах, а также 50-метровых и 25-метровых бассейнов и обустройстве прибассейновых территорий.

Так, объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составил 200 млн грн. Деньги выделяются в рамках политики развития детского и юношеского спорта на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и городе Виннице.

Объем субвенции на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн. Деньги выделяются на более чем 80 проектов в различных регионах Украины, в том числе, в крупных городах и объединенных громадах. Речь идет как о закрытых спортивных комплексах, так и открытых стадионах.