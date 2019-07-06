Скачать
Суббота, 06.07.2019
Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)
Волкер: "Нормадская встреча" является позитивным сигналом (Видео)
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Кабмин запретил ограничивать электроэнергию КП "Вода Донбасса"
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов

Кабмин выделил 350 млн грн на ремонт спорткомплексов и бассейнов в Украине

Кабмин выделил 350 млн грн на ремонт спорткомплексов и бассейнов в Украине
04:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: На ремонт спорткомплексов и строительство новых бассейнов правительство выделило 350 млн грн.

Кабинет министров Украины выделил 350 млн грн на ремонт спортивных комплексов и обновление и строительство новых бассейнов по всей стране.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

В частности, речь идет о финансировании программ ремонта имеющихся и строительстве новых спортивных комплексов при школах, а также 50-метровых и 25-метровых бассейнов и обустройстве прибассейновых территорий.

Так, объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составил 200 млн грн. Деньги выделяются в рамках политики развития детского и юношеского спорта на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и городе Виннице.

На "теплые кредиты" в государстве выделили более 140 миллионов

Объем субвенции на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн. Деньги выделяются на более чем 80 проектов в различных регионах Украины, в том числе, в крупных городах и объединенных громадах. Речь идет как о закрытых спортивных комплексах, так и открытых стадионах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров, Кабмин, Бассейн, Спорткомплекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
03 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
04 В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
05 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Херсонщине боевика &quot;Л/ДНР&quot; посадили на восемь лет
На Херсонщине боевика "Л/ДНР" посадили на восемь лет
Трамп советует Ирану быть осторожнее
Трамп советует Ирану быть осторожнее
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
В Тунисе запретили носить никаб в госучреждениях
ТОП-5 полезных свойств спаржи
ТОП-5 полезных свойств спаржи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь