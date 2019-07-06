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Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы

Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы

Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Канун праздника Ивана Купалы в народном календаре называют Аграфеной-Купальницей.

В народном календаре 6 июля – Аграфена Купальница, Аграфена – лютые коренья, Ивановская Богородица. По приметам, репа, посаженная в этот день, вырастит крепкой и вкусной.

Православная церковь 6 июля вспоминает мученицу Агриппину, жившую в III веке. Она была истинной христианкой и приняла мученическую смерть за свою веру. Возле ее мощей собиралось большое количество верующих, а больные, приходившие к ее гробу, чудесным образом выздоравливали.

Еще на этот день приходится празднование в честь Владимировской иконы Божией Матери. Празднование совершается в благодарность чудотворной иконе за спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Традиции на 6 июля

Для того чтобы быть весьма здоровым на протяжении всего года, также задобрить водяных духов обязательно необходимо хорошенько попариться в баньке в день Аграфены-Купальницы. И все женщины в этот день парятся не просто так, а делаю веники из тысячелистника, при этом читают определенные заговоры, молитвы и выполняют ритуалы на защиту любви.

И каждый из нас знает, что и баня и банные веники, всегда помогут не только со здоровьем, но и уберут усталость всего организма. А изготовленные веники на Аграфену-Купальницу имеют поистине невероятные лечебные свойства. Для того чтобы изготовить банный веник 6 июля необходимо срезать побеги и ветки лишь в сухую погоду, и лишь в противном случае листья достаточно быстро просто почернеют и опадут. Если имеется луговое сено, чуть подсушенное, то на нем можно разложить такие венички, так чтобы и сено и веточки веника соприкасались между собой. Далее сверху засыпать их клевером и совершенно не трогать их на протяжении месяца.

Приметы на 6 июля

Одна достаточно интересная примета на Аграфену-Купальницу, гласит следующее: если сварить все яйца, которые есть в доме, то данный ритуал, поможет всем курицам как можно легче нестись.

Также считали что для того чтобы добиться богатого урожая, необходимо сеять репу именно 6 июля.

Знаменательные события в истории: 6 июля 2019 года

Чтобы совершенно всегда у детей было достаточно крепкое здоровье, их водили на Аграфену-Купальницу умываться к родникам.

Примета о погоде на 6 июля: если муравьи прячутся в кучки, то определенно точно можно ожидать ветра, сильной грозы и дождя.

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