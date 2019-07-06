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Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ

Генерал-лейтенант Вишневский стал командующим силами логистики ВСУ
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полторак назначил генерал-лейтенанта Вишневского командующим силами логистики ВСУ.

Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область назначил нового командующего сил логистики ВС Украины генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время рабочей поездки в Одесскую область министр обороны Украины Степан Полторак назначил нового командующего сил логистики ВС Украины генерал-лейтенанта Олега Вишневского", - говорится в сообщении.

По словам министра, это очень ответственная должность, потому что это направление, на котором нужно многое сделать. Генерал-лейтенант Вишневский имеет определенный опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях.

"Он прошел практически путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта, занимая различные должности и имея соответствующую подготовку и образование. Однако, по моему глубокому убеждению, главным является не то, что у него соответствующее образование, а его практический опыт. Он знает, какие проблемы есть в силах логистики, ведь был командующим ОК "Юг". Человек, который знает проблемы снизу и теоретически знает, как это сделать. Убежден, что он точно это сделает", – отметил министр обороны Украины.

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Олег Вишневский с августа 2004 года был начальником штаба — первым заместителем командира 30-й отдельной механизированной бригады. Был первым заместителем начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.

С ноября 2017 года — командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Минобороны, ВСУ, Степан Полторак, Олег Вишневский, Силы логистики ВСУ.
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