Резонансное заявление пресс-секретаря Зеленского: ОПУ ответил ГПУ

Новости Украины: Офис Президента вернул в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря Главы государства без рассмотрения.

Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря Главы государства.

Об этом сообщает на официальном сайте Президента Украины.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис Президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - сказано в сообщении.

Также в Офисе Президента добавили, что основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством.

"Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылка на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочной", - говорится в заявлении пресс-службы.