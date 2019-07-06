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Резонансное заявление пресс-секретаря Зеленского: ОПУ ответил ГПУ

Резонансное заявление пресс-секретаря Зеленского: ОПУ ответил ГПУ
16:01 Сегодня Телеграф ОПУ Фото: Твиттер

Новости Украины: Офис Президента вернул в Генпрокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря Главы государства без рассмотрения.

Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря Главы государства.

 Об этом сообщает на официальном сайте Президента Украины. 

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис Президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - сказано в сообщении. 

Также в Офисе Президента добавили, что основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством.

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"Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылка на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочной", - говорится в заявлении пресс-службы. 

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ГПУ, АПУ, Юлия Мендель, ОПУ.
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