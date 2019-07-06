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РФ пыталась убрать упоминания о невыполнении ею минских соглашений из резолюции ОБСЕ

РФ пыталась убрать упоминания о невыполнении ею минских соглашений из резолюции ОБСЕ
17:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку России в тексте резолюции.

Российская делегация пыталась убрать упоминание о невыполнении ею минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщает "Канал 24".

"Предлагаемая Россией поправка имела бы исключить из текста резолюции в отношении восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова. Однако Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку российской делегации", - говорится в сообщении.

На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает:

  • прекратить боевые действия на Донбассе,
  • провести полный отвод крупнокалиберного вооружения,
  • прекратить применение противопехотных мин,
  • обеспечить деоккупацию Крыма и Севастополя,
  • вывести Вооруженные силы России с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей.

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Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. Руководитель российской делегации Петр Толстый утверждал, что такая формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

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Все по теме:

Россия, ОБСЕ, Донбасс, Оккупированный Крым, Минские соглашения, ОРДЛО.
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