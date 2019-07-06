РФ пыталась убрать упоминания о невыполнении ею минских соглашений из резолюции ОБСЕ

Российская делегация пыталась убрать упоминание о невыполнении ею минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Об этом сообщает "Канал 24".
"Предлагаемая Россией поправка имела бы исключить из текста резолюции в отношении восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова. Однако Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку российской делегации", - говорится в сообщении.
На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает:
Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. Руководитель российской делегации Петр Толстый утверждал, что такая формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".