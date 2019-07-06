Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь

Новости Украины: Ночь Ивана Купала хранит в себе много таинств.

Ежегодно праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Еще его называют Иванов день, Иван Травник, Колосок, Крес, Ярилин день. Считается, что он совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи.

Название "Иван Купала" имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как "купатель, погружатель".

Считается, что Ивана Купала просыпается разного рода нечисть - ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому в эту ночь нельзя спать.

Также нельзя купаться - водяной или русалка могут затянуть в воду.

Надо держаться подальше от воды беременным, детям и старикам, а то нечисть может навредить им.

Считалось, что у ведьм хранится вода, что кипела с пеплом купальского огня. Брызнув ею на себя на Ивана Купала, ведьма могла летать.

На Ивана Купала не принято ничего отдавать, продавать и занимать. В противном случае семья может обеднеть.

Если в этот день на дороге удалось найти деньги или дорогое украшение - их ни в коем случае нельзя подбирать.

Если девушка не побывала у вечернего купальского костра - значит она ведьма.