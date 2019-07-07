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Кандидат от "Слуги народа" заявил, что имеет гражданство Израиля

Кандидат от "Слуги народа" заявил, что имеет гражданство Израиля
06:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Александр Куницкий, кандидат от "Слуги народа", подтвердил свое гражданство Израиля.

Александр Куницкий, который баллотируется от партии «Слуга народа» в округе №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Как информирует UA:Харьков, об этом он заявил 6 июля на встрече с избирателями в Харькове.

«Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израиля. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине», - сказал Куницкий.

При этом он подчеркнул, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

«С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства», - пояснил Куницкий.

Также отмечается, что он прокомментировал и факт внесения его в базу сайта «Миротворец».

«Добавить меня на сайт «Миротворец» - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Ибо если я – сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться», - сказал Куницкий.

Напоминаем, Центризбирком проводил проверку информации о наличии у кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александра Куницкого гражданства Израиля.

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Все по теме:

Израиль, Двойное гражданство, Выборы в парламент, "Слуга народа", Александр Куницкий.
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