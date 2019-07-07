Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день

Новости Украины: В ночь с 6 на 7 июля украинцы отмечают древний праздник Ивана Купала.

Люди издавна придавали этому празднику особенное значение, и считали его мистическим - наполненным магией волшебством. В чем же заключается особенность Иванова Дня ( это другое название праздника Ивана Купала)? Итак, в этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с историей, традициями, обычаями, ритуалами, гаданиями и приметами этого праздника.

День Ивана Купала - изначально языческий праздник, посвященный Солнцу и славянскому божеству Купале. Ещё до принятия Русью христианства этот праздник отмечали 22 июня, в день летнего солнцеворота. Однако уже в христианской Руси праздник приурочили к дню рождения Иоанна Крестителя, и теперь отмечался он 24 июня. Во многих селениях праздник Ивана Купала начали называть Иванов День.

После перехода на с юлианского на григорианский календарь день Ивана Купала передвинулся еще вперед и до сегодняшнего дня его отмечают 7 июля. Поэтому, как мы видим, начальное значение праздника уже потеряло всякий смысл, так как он уже не приходится на день летнего солнцестояния. Однако в ряде европейских стран день Ивана Купала все же отмечают в период с 20 по 24 июня.

Что можно делать на Ивана Купала

6 июля вечером нужно обязательно прийти к водоему, но не купаться.

Согласно поверьям, купаться можно только с 7 июля, потому что водоемы очистились от нечисти, которая может утащить на дно.

Дом накануне праздника нужно убрать и встречать в чистоте.

На восходе солнца 7 июля нужно умыться или искупаться в реке – это смоет все заболевания и укрепит иммунитет.

На Ивана Купала девушкам принято плести венки из 12 видов растений и пускать их по воде.

В купальскую ночь принято гадать на суженого. Для гадания собирают специальные цветы – богатки.

Что нельзя делать на Ивана Купала

На Ивана Купала, согласно верованиям наших предков, просыпается лесная нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, — поэтому в эту ночь нельзя спать. Нельзя и купаться, ведь водяной может затянуть в воду.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

На Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не занимать. В противном случае семья может обеднеть. Если найдете на дороге деньги — даже большую сумму — ее ни в коем случае нельзя брать.

Если женщина отметила Ивана Купала и не побывала у вечернего костра, ее считали ведьмой.