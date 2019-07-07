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Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини

Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
17:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Правозащитники подготовили обращение к Могерини по поводу незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Участники глобальной акции SaveOlegSentsov накануне саммита Украина-Европейский Союз, который открывается в Киеве 8 июля, подготовили обращение к вице-президенту Европейской комиссии, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини, в котором просят реальных действий для решения проблемы незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

"В очередной раз обращаемся к ЕС с тем, чтобы они сделали ряд важных шагов - назначили представителя по оккупированным украинским территориям Крыма и Донбасса, начали постоянный мониторинг судебных заседаний над политзаключенными, отправили независимые миссии врачей, приняли европейский аналог акта Магнитского т.д.", - отметила Матвийчук.

В документе говорится о том, что 13 июля будет день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который в прошлом году получил премию Европейского парламента имени А.Д.Сахарова.

"Уже шестой год он будет встречать его в колонии на крайнем севере Российской Федерации. Несмотря на очевидную абсурдность обвинений, многочисленные требования международных организаций, публичные обращения руководства различных стран и мощную кампанию поддержки ничего не меняется к лучшему", - говорится в обращении.

Вице-премьер: Саммит Украина-ЕС мог не состояться

"Количество заключенных по политическим мотивам граждан Украины в России и оккупированном Крыму перевалило за сотню. На оккупированном Донбассе продолжается практика похищения и пыток людей. Вопреки Минским договоренностям пленные на востоке уже более четырех лет ждут освобождения", - отмечается в документе.

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ЕС, Политзаключенные, Саммит Украина-ЕС, Федерика Могерини, Александра Матвийчук.
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