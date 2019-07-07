Ивана Купала 2019: табу и запреты наших предков

Новости Украины: Для наших предков Ивана Купала был центральным праздником лета, поэтому существует множество обрядов и обычаев.

Ивана Купала 2019 отмечается в ночь на 7 июля. За свою историю колоритный праздник приобрел много традиций и ритуалов, с этим днем также связано множество легенд. В народе считалось, что на Купала просыпается вся нечисть, и защититься от нее можно только с помощью особых обрядов. Главные запреты Ивана Купала также связаны с опасностью попасть под влияние злых сил. Но если встретить праздник по всем правилам, можно зарядиться здоровьем и удачей на весь год. Сейчас праздник Ивана Купала принято отмечать 7 июля, но у наших предков праздник Ивана Купала был приурочен к летнему солнцестоянию.

Помимо традиций, обрядов на Ивана Купала, существуют табу в нашего народа, которого раньше строго придерживались:

В праздничную ночь нельзя спать. Согласно легендам, духи и нечисть после захода солнца спускаются на землю, и могут навредить спящему человеку. Для защиты в доме на Ивана Купала всегда раскладывали цветы полыни, любистка, иван-да-марьи. Эти же цветы девушки вплетали в венки для гадания на возлюбленного.

На Ивана Купала нужно бережно относиться к домашним животным. По гуцульской легенде, коров в этот день нельзя погонять и бить палкой - не будет молока.

Купание до праздничной ночи также всегда было под запретом. Считалось, что Иван Купала выгонял из речек русалок, а также прочую нечистую силу, и защищал воды до Ильи 2 августа. С наступлением Купальского вечера уже можно плескаться в водоемах, но беременным, пожилым людям и детям лучше этого не делать. По поверью, на болеющих и ослабленных нельзя даже брызгать водой в ночь на 7 июля, потому что влияние злых духов еще велико в праздник, и это может нанести вред здоровью.

На Купала не стоит иметь дело с деньгами Продажу ценностей лучше отложить на другой день. Также на Ивана Купала нельзя одалживать деньги, отдавать дорогие вещи. Случайные находки в праздник не приведут ни к чему хорошему. Приносить найденное в дом - плохая примета - к бедности и семейным неурядицам.

В Купальскую ночь нельзя оставаться дома. В старину к празнованию присоединялись все жители сел и деревень. Ту женщину, которая не приходила к костру на Купала, называли ведьмой. Праздничный огонь всегда считался очистительным от сглазов и исцеляющим болезни.

С этих табу очевидно, что Ивана Купала считался не просто очень большим, но и ключевым праздником лета.