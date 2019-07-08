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Волкер: В Штатах ждут визит президента Украины

Волкер: В Штатах ждут визит президента Украины
00:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Курт Волкер заявил, что в США ждут визит президента Зеленского.

В США ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал спецпредставитель США Курт Волкер в интервью Украинской службе “Голоса Америки”, передает УНН.

"Мы ожидаем визит президента Зеленского. Еще нет назначенной даты с Белым домом. Это будет зависеть от расписания, однако, надеемся, что этот визит состоится в ближайшем будущем. Важно, чтобы президенты имели возможность встретиться", - отметил Волкер.

По его словам, "как и на других встречах, мы хотим выразить президенту Зеленскому полную поддержку в его действиях по проведению значительных реформ в Украине. Это настоящая возможность".

Напоминаем, Зеленский собирается у Трампа искать помощи в вопросе "Северного потока-2".

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Все по теме:

США, Вашингтон, Визит, Штаты, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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