Волкер: В Штатах ждут визит президента Украины

Новости Украины: Курт Волкер заявил, что в США ждут визит президента Зеленского.

В США ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал спецпредставитель США Курт Волкер в интервью Украинской службе “Голоса Америки”, передает УНН.

"Мы ожидаем визит президента Зеленского. Еще нет назначенной даты с Белым домом. Это будет зависеть от расписания, однако, надеемся, что этот визит состоится в ближайшем будущем. Важно, чтобы президенты имели возможность встретиться", - отметил Волкер.

По его словам, "как и на других встречах, мы хотим выразить президенту Зеленскому полную поддержку в его действиях по проведению значительных реформ в Украине. Это настоящая возможность".

Напоминаем, Зеленский собирается у Трампа искать помощи в вопросе "Северного потока-2".