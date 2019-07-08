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Рабочая неделя в Украине начинается с дождей: прогноз синоптиков

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Рабочая неделя в Украине начинается с дождей: прогноз синоптиков
07:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: В Украине сохраняется умеренно теплая погода с высокой вероятностью осадков, а на территории некоторых областей объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня, 8 июля, в Украине прогнозируют дожди с грозами на большинстве территорий страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"8 июля в Украине местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, которое было распространо Укргидрометцентром.

Согласно информации синоптиков, на севере в этот день температура воздуха повысится до 21... 23 градусов тепла, а ночью до +14... + 16 градусов. На западе днем ожидается 21... 23, а ночью 12... 14 на востоке синоптики прогнозируют днем 26... 29 градусов, а ночью 15... 17 на территории южных областей днем будет 25... 27 градусов , а ночью +18... + 20. В центре страны днем ожидается 22... 24, а ночью 15... 17.

Прогноз погоды на вторник, 9 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +20...+22, дождь с грозами
  • Львов – +19...+21, дождь с грозами
  • Ивано-Франковск – +20...+22, дождь с грозами
  • Тернополь – +20...+22, дождь с грозами
  • Черновцы – +19...+21, дождь с грозами
  • Хмельницкий – +20...+22, дождь с грозами
  • Луцк – +19...+21, дождь с грозами
  • Ровно – +20...+22, дождь с грозами
  • Житомир – +19...+21, дождь с грозами
  • Винница – +20...+22, дождь с грозами
  • Одесса – +24...+26, дождь с грозами
  • Николаев – +25...+27, дождь с грозами
  • Херсон – +24..+26, ясно
  • Симферополь – +26...+28, ясно
  • Кропивницкий – +21...+23, ясно
  • Черкассы – +20...+22, ясно
  • Чернигов – +19...+21,  дождь с грозами
  • Сумы – +20...+22, ясно
  • Полтава – +20...+22, ясно
  • Днепр – +22...+24, ясно
  • Запорожье – +25...+27, ясно
  • Донецк – +25...+27, ясно
  • Луганск – +24...+26, ясно
  • Харьков – +22...+24, ясно
  • Киев – +19...+21, дождь с грозами

Прогноз погоды на 8 июля

Прогноз погоды на 9 июля

В Киеве синоптики дождя не прогнозируют, будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха повысится до 21... 23 градусов тепла, а ночью 15... 17.

В ближайшие сутки, 9 июля, в Украине синоптическая ситуация не изменится. На западных и южных областях Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами, со среднедневной температурой 19...22 градусов. В центральных и восточных регионах Украины преимущественно сухая и теплая погода, 22...27 градусов тепла.

В Киеве синоптики обещают дожди с грозами, температура воздуха установится на уровне 19...21 градусов.

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Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Прогноз погоды.
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