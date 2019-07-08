Рабочая неделя в Украине начинается с дождей: прогноз синоптиков

Сегодня, 8 июля, в Украине прогнозируют дожди с грозами на большинстве территорий страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"8 июля в Украине местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, которое было распространо Укргидрометцентром.
Согласно информации синоптиков, на севере в этот день температура воздуха повысится до 21... 23 градусов тепла, а ночью до +14... + 16 градусов. На западе днем ожидается 21... 23, а ночью 12... 14 на востоке синоптики прогнозируют днем 26... 29 градусов, а ночью 15... 17 на территории южных областей днем будет 25... 27 градусов , а ночью +18... + 20. В центре страны днем ожидается 22... 24, а ночью 15... 17.
Прогноз погоды на вторник, 9 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 8 июля
Прогноз погоды на 9 июля
В Киеве синоптики дождя не прогнозируют, будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха повысится до 21... 23 градусов тепла, а ночью 15... 17.
В ближайшие сутки, 9 июля, в Украине синоптическая ситуация не изменится. На западных и южных областях Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами, со среднедневной температурой 19...22 градусов. В центральных и восточных регионах Украины преимущественно сухая и теплая погода, 22...27 градусов тепла.
В Киеве синоптики обещают дожди с грозами, температура воздуха установится на уровне 19...21 градусов.