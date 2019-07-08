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Украинских школьников в тестовом режиме будут учить нравственности

Украинских школьников в тестовом режиме будут учить нравственности
10:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Минобразования продвигает программу для воспитания у школьников ценностей для самореализации.

Одна из программ, которая предлагает современные подходы социального, эмоционального и нравственного обучения - SEE Learning, будут пилотировать уже в этом году в 25 школах Украины. Об этом рассказала глава министерства образования и науки (МОН) Украины Лилия Гриневич, 7 июля 2019 года, в рамках V Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Сейчас на EdCamp Украина презентует новую программу социального, эмоционального и нравственного обучения для школьников. Она будет пропилотована в 25 школах Украины. Сегодня даже будут представлены для учителей первые уроки такой программы. Нашим учителям нужно научиться каким-то образом рядом со знаниями и умениями формировать в наших людей те ценности, которые помогут им самореализоваться и быть счастливыми", — отметила Лилия Гриневич. Она подчеркнула, что пилотирования поможет выделить наиболее успешные практики, которые должны быть распространены на все украинские школы.

"Благодаря гибкости программы ее можно практиковать как в рамках отдельного предмета, так в контексте других уроков или на внеклассных занятиях. То есть применение программы никоим образом не нарушит учебный процесс", — говорится в сообщении пресс-службы МОН.

В частности, сообщается, что планируются дополнения в учебные материалы лучшими украинскими наработками по теме эмоционального и социального обучения.

Минобразования проведет конкурсный отбор учебников для 3 и 7 классов

В пресс-службе МОН сообщили, что пока неизвестно какие именно школы войдут в список для реализации проекта, это непосредственно решат в рамках конкурсного отбора после Национальной (не) конференции EdCamp Ukraine 2019. "Но принцип такой: один регион — одна школа", — отмечают в МОН.

"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые, задания для класса, на подготовку к которым педагогу требуется не менее получаса. В августе завершится отбор, а осенью начнется обучение педагогов", — сообщил советник Министра образования и науки Александр Элькин.

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Минобразования, Школа, Образование, Лилия Гриневич.
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