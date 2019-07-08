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Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии
Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии

Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии

Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии
10:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Их знают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви.

Традиции на 8 июля

К Петру и Февронии, святым покровителям этого дня, обращаются с просьбой о благополучии в семье и о благословении на вступающих в брак, это день семьи, любви и верности. В народе говорили: если работать на Петра и Февронию бок о бок с женой, это принесет счастье в семью и достаток в дом. Это время - самый разгар сенокоса. Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай меда.

Считается, что с этого дня русалки начинают водить хороводы, и поэтому он получил название Февронии-русальницы. В это время обычно жарко (считается, что после Петра и Февронии наступают сорок самых жарких дней года), дети и молодежь каждый день купаются, и им надо быть особенно внимательными, чтобы не попасть в лапы разыгравшимся русалкам, которые могут затянуть их в водоворот. В реку или озеро надо входить, непременно перекрестившись.

Приметы на 8 июля

Свиньи и мыши сено едят - к худому покосу.

После Петра и Февронии не до жупана (теплая одежда уже не нужна, так как наступает настоящая летняя жара).

С Петра и Февронии в хороший год бывает еще сорок жарких дней.

Знаменательные события в истории: 8 июля 2019 года

Подует студеный ветер с севера - дождь разгонит, принесет ясную погоду.

После многодневного сильного восточного ветра всегда бывает дождь.

Рассада пьет поливку - сухой сенокос, а не вбирает - мокрый.

Много в поле кашки - быть сеногною.

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