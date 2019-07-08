Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"

Новости Украины: Во время сегодняшнего саммита "Украина-ЕС" Президент озвучил ряд важных тезисов, касающихся острых вопросов внутренней и внешней политики Украины.

Сегодня в рамках саммита "Украина-ЕС" Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений относительно евроинтеграции, проблем Донбасса, отношений с РФ и осуществления реформ в Украине.

Тезис 1. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске" - заявил Зеленский.

Тезис 2. Президент предложил партнерам оценить выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сегодня мы обсудили перспективы торговых отношений. Мы отметили, что торговые отношения между Украиной и ЕС и в дальнейшем растут. Безусловно, этому способствует углубленная зона свободной торговли, которая реализуется в соответствии с Соглашением об ассоциации. Уверен, нам не нужно останавливаться, и чем больше рост, тем лучше" - отметил Зеленский.

"По моему мнению, это соглашение должно быть гибким инструментом, который отвечал бы современным реалиям наших отношений, а главное - потенциалу Украины. Именно поэтому я предложил нашим партнерам начать совместную оценку выполнения Соглашения, чтобы выйти на новый уровень - уровень который будет отвечать интересам украинского и европейского бизнеса и нашим потребителям", - подчеркнул он.

Тезис 3. Украина хотела бы достичь договоренностей с российской стороной в вопросе транзита газа уже в сентябре.

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Я сказал свою позицию и позицию нашей команды, именно в сентябре мы хотим уже садиться за стол и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим", - заявил Президент.

Тезис 4. Зеленский верит в интеграцию Украины в ЕС за один год.

Украина должна сближаться с ЕС темпами, которых до сих пор не было, поскольку "у нас нет времени" - сказал Владимир Зеленский.

"Говорят что новичкам везет. Поэтому возможно 22-й саммит нам уже и не понадобится, потому что мы будем неотъемлемой частью Европы", - полушутя заявил он.

Тезис 5. Зеленский надеется, что за год война на Донбассе завершится.

"Мы предложили, чтобы "Минск" продолжился и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну", - заявил он.

"Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны", - добавил Зеленский.