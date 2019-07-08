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СНБО провел совещание по вопросам информационной безопасности

СНБО провел совещание по вопросам информационной безопасности
20:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В СНБО прошло совещание на фоне скандальной попытки телеканала "NewsOne" провести совместный телемост с российским каналом "Россия 24".

По поручению Президента Украины Секретарь СНБО провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Об сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"По поручению Президента Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неуклонным соблюдением свободы слова", - сообщили в СНБО.

Ранее Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским каналом.

Зеленский журналистам: Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность!

Об этом написал у себя в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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СНБО, Александр Данилюк, информационная безопасность, Телемост.
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