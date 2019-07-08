Зеленский журналистам: Кто-то купил каналы, но не вас. Вы - не собственность!

Новости Украины: Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, обещает соответствующую реакцию.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации на фоне возможного проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия", а журналистам некоторых украинских каналов напомнил, что они – четвертая власть и "слуги народа".

"Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей – ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности страны", - сказал Зеленский в обращении к украинцам в понедельник.

Отдельно он обратился к украинским журналистам: "Кто-то купил каналы, но не вас. Вы – не собственность! Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы - четвертая власть, вы тоже слуги народа".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата. Владимир Зеленский заявляет, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.