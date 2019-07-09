В Украине не хватает 19,4 тыс. полицейских

Новости Украины: В Нацполиции сообщают, что по состоянию на 1 июня 2019 года ведомству на хватает свыше 19 тыс. человек.

Некомплект полицейских в Украине на 1 июня текущего года составил 19,4 тысячи человек, или 15,3%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины.

По данным Нацполиции, самый некомплект полицейских наблюдается в Департаменте патрульной полиции. Количество вакантных должностей там составляет 3,8 тысячи, или 20,9%.

В территориальных органах крупнейший некомплект полицейских состоянию на 1 июня был зафиксирован в ГУНП в Киевской области - 1,3 тыс., или 22,2%, и ГУНП в Черкасской области - 0,6 тыс., или 22,8%.