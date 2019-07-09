В Фонде госимущества проходят обыски

Новости Украины: НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины (CБУ) осуществляют обыски в помещении Фонда госимущества (ФГИ) Украины в Киеве.

Об этом сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook во вторник.

"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий. Детали – позже", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о задержании детективами НАБУ и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова и обысках у него в кабинете. В то же время вице-премьер Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова и заявил, что тот находился на заседании правительственного комитета. При этом он представил соответствующие доказательства.

Как сообщил агентству "Интерфакс Украина" источник в ФГИ, в центральном офисе ведомства во вторник неизвестные лица в штатском проводили следственные действия. По его словам, и.о. главе Фонда Трубарову они вручили какую-то бумагу.

Собеседник агентства также опроверг факт задержания руководителя Фонда. "После этих событий Трубаров уехал в Кабмин", - сказал он.