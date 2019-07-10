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С сегодняшнего дня в Украине стартовал прием заявлений в вузы

С сегодняшнего дня в Украине стартовал прием заявлений в вузы
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.

В Украине начался прием заявлений в вузы для поступления на бакалавра и сквозного магистра – большинство поступающих должны подать их в электронной форме через собственные кабинеты на сайте. Возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные нельзя изменить. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", – подчеркнул генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений. Источник финансирования поступающий выбирает во время подачи каждого заявления.

Всего есть 2 опции: на бюджет, а в случае не получения рекомендации также на контракт; исключительно на контракт. «В каждом заявлении, которой абитуриент подает на бюджет, он также обязательно указывает его приоритетность от 1 до 7, где 1 – наивысшая приоритетность, а 7 – самая низкая.

Таким образом он обозначает, на какие конкурсные предложения в каких вузах хочет поступить больше всего – им надо присвоить самые высокие приоритетности, а какие являются менее предпочтительными – для них указываются ниже приоритетности», - говорится в сообщении.

"Приоритетность нужна для того, чтобы алгоритм адресного размещения госзаказа "понимал", в какой последовательности надо рассматривать заявления абитуриента. Рассматриваются абсолютно все заявления. И на порядок этого рассмотрения влияет только выбранная приоритетность – больше ничего. Ни время подачи, ни размер конкурсного балла на это не влияют", – отметил Шаров.

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Если поступающий аннулирует заявления с первыми приоритетностями, то самой высокой у него будет следующая приоритетность. "Важно, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. Вместе с тем, если заявление с приоритетом еще не зарегистрировано в учреждении, то абитуриент может его отменить и подать вместо него новое. Но если заявление уже зарегистрировано, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления", - говорится в сообщении.

Отследить весь процесс прохождения своего заявления абитуриент может через его статус, который будет изменяться в электронном кабинете. Есть небольшой процент абитуриентов, которые подают заявления в бумажной форме до приемных комиссий вуза.

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Высшее образование, вуз, Вступительная кампания, Поступление в вузы, Прием заявлений в ВУЗы.
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