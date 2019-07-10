Правительство сделает процедуру усыновления более прозрачной

Новости Украины: Правительство усовершенствовало нормативно-правовую базу в сфере усыновления для реализации открытой и прозрачной процедуры.

Кабинет министров Украины усовершенствовал нормативно-правовую базу в сфере усыновления.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Документом предусмотрено введение обязательной подготовки для граждан Украины, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, совершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители по ознакомлению с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, и создание постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления.

Как отметили в ведомстве, предполагается, что реализация акта обеспечит максимальную открытость и прозрачность процедуры усыновления, минимизирует коррупционные риски и коррупционные составляющие в процессе усыновления, а также обеспечит лучший учет интересов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.