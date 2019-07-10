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Большинство украинцев сменили место голосования на Киевский регион

Большинство украинцев сменили место голосования на Киевский регион
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Место голосования на парламентских выборах изменили уже более 109,2 тыс. украинцев.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили уже более 109,2 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.

Кроме того, активно меняют место голосования жители Киева (8 тыс. 651 человек), а также Днепропетровской (7 тыс. 256), Харьковской (5 тыс. 827), Львовской (5 тыс. 825), Одесской (4 тыс. 975) и Киевской (4 тыс. 242) областей.

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Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Киев и Киевскую область - 14 тыс. 066 и 8 тыс. 126 человек соответственно.

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Все по теме:

ЦИК, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Место голосования, Реестре избирателей.
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