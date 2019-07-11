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Четверг, 11.07.2019
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Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня

Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня

Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также проводит празднование в честь иконы Божией Матери "Троеручица".

Традиции на 11 июля

Это канун Петрова дня, поэтому в ночь на Петровки юноши и девушки веселились до утра: водили хороводы, пели песни. Устраивали в этот вечер самые разнообразные игры и забавы.

Косить до Петрова дня считалось большим грехом, и в народе считали, что скосивший траву до этого срока бывает наказан Богом какой-нибудь болезнью, и ему "никакое лекарство травное не поможет".

Этот день называли еще крапивным заговеньем, потому что это растение теряет свою лечебную силу, и поэтому обязательно варили последние в этом году щи из молодой крапивы. Это растение не только использовалось как кровоостанавливающее средство, но и считалось оберегом от самых разнообразных происков нечистой силы. Его часто клали на чердаки, пороги и подоконники, вешали там, где стояла скотина. По народным представлениям, если сжечь семена крапивы на углях, оставшихся в печи, и пустить дым по дому, можно очистить его от сглаза и порчи. Считалось, что тот, кто в ночь на 12 июля найдет цветущий петров крест и вырвет его корень, то он и от напасти избавит, и приведет к заклятому кладу, и покажет тот клад, и поможет из земли достать.

Знаменательные события в истории: 11 июля 2019 года

Народные приметы

Кукушка замолчала – будет ранняя зима с большим количеством снега.

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