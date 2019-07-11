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Четверг, 11.07.2019
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Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода

Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
07:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 11 июля по всей территории Украины, сохранится облачная погода с прояснениями, днем в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами гроза.

11 июля ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с".

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Крыму грозовые дожди, температура ночью 17-19°, днем 22-24 °. В Карпатах дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +19...+21, дождь
  • Львов – +18...+20, дождь
  • Ивано-Франковск – +19...+21, дождь
  • Тернополь – +19...+21, дождь
  • Черновцы – +19...+21, дождь
  • Хмельницкий – +19...+21, дождь
  • Луцк – +19...+21, дождь
  • Ровно – +18...+20, дождь
  • Житомир – +18...+20, дождь
  • Винница – +18...+20, дождь
  • Одесса – +21...+23, дождь
  • Николаев – +23...+25, дождь
  • Херсон – +24...+26, дождь
  • Симферополь – +23...+25, дождь
  • Кропивницкий – +19...+21, дождь
  • Черкассы – +19...+21, дождь
  • Чернигов – +19...+21, дождь
  • Сумы – +17...+19, дождь
  • Полтава – +18...+20, дождь
  • Днепр – +22...+24, дождь
  • Запорожье – +22...+24, дождь
  • Донецк – +21...+23, дождь
  • Луганск – +21...+23, дождь
  • Харьков – +20...+22, дождь
  • Киев – +18...+20, дождь

Прогноз погоды на 11 июля

Знаменательные события в истории: 11 июля 2019 года

В Киеве и Киевской области 11 июля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 9-11°, днем 18-20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.

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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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