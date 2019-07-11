Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода

Новости Украины: 11 июля по всей территории Украины, сохранится облачная погода с прояснениями, днем в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами гроза.

11 июля ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с".

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Крыму грозовые дожди, температура ночью 17-19°, днем 22-24 °. В Карпатах дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21, дождь

Львов – +18...+20, дождь

Ивано-Франковск – +19...+21, дождь

Тернополь – +19...+21, дождь

Черновцы – +19...+21, дождь

Хмельницкий – +19...+21, дождь

Луцк – +19...+21, дождь

Ровно – +18...+20, дождь

Житомир – +18...+20, дождь

Винница – +18...+20, дождь

Одесса – +21...+23, дождь

Николаев – +23...+25, дождь

Херсон – +24...+26, дождь

Симферополь – +23...+25, дождь

Кропивницкий – +19...+21, дождь

Черкассы – +19...+21, дождь

Чернигов – +19...+21, дождь

Сумы – +17...+19, дождь

Полтава – +18...+20, дождь

Днепр – +22...+24, дождь

Запорожье – +22...+24, дождь

Донецк – +21...+23, дождь

Луганск – +21...+23, дождь

Харьков – +20...+22, дождь

Киев – +18...+20, дождь

Прогноз погоды на 11 июля

В Киеве и Киевской области 11 июля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 9-11°, днем 18-20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.