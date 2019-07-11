Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода

11 июля ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с".
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°.
В Крыму грозовые дожди, температура ночью 17-19°, днем 22-24 °. В Карпатах дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.
Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +19...+21, дождь
- Львов – +18...+20, дождь
- Ивано-Франковск – +19...+21, дождь
- Тернополь – +19...+21, дождь
- Черновцы – +19...+21, дождь
- Хмельницкий – +19...+21, дождь
- Луцк – +19...+21, дождь
- Ровно – +18...+20, дождь
- Житомир – +18...+20, дождь
- Винница – +18...+20, дождь
- Одесса – +21...+23, дождь
- Николаев – +23...+25, дождь
- Херсон – +24...+26, дождь
- Симферополь – +23...+25, дождь
- Кропивницкий – +19...+21, дождь
- Черкассы – +19...+21, дождь
- Чернигов – +19...+21, дождь
- Сумы – +17...+19, дождь
- Полтава – +18...+20, дождь
- Днепр – +22...+24, дождь
- Запорожье – +22...+24, дождь
- Донецк – +21...+23, дождь
- Луганск – +21...+23, дождь
- Харьков – +20...+22, дождь
- Киев – +18...+20, дождь
Прогноз погоды на 11 июля
В Киеве и Киевской области 11 июля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 9-11°, днем 18-20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.