С 1 сентября учеников 1-4 классов обяжут носить светоотражающие жилеты

Новости Украины: С начала нового учебного года ученики начальной школы будут носить светоотражающие жилеты в темное время суток, чтобы быть заметными для водителей.

"С 1 сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой на Гройсмана.

Отмечается, что данное решение принято весной во время проведения всеукраинского координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.

Сообщается, что образец специальной одежды для детей уже подготовлен.

"Жилеты будут индивидуальными и бесплатными", - подчеркивают в Кабмине.