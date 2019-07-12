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СМИ: В Италии появился экзархат УГКЦ

СМИ: В Италии появился экзархат УГКЦ
00:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: interesnosti.com

Новости Украины: Папа Франциск создал новый экзархат УГКЦ в Италии.

Папа Франциск создал Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви, проживающих в Италии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также понтифик назначил апостольским администратором вакантной резиденции новосозданного экзархата кардинала Анджело Де Донатиса - генеральный викарий папы для Римского управления УГКЦ.

Экзархат для украинцев Италии, то есть новая церковная территориальная единица, охватывает всю территорию Италии, а это около 70 тысяч верующих из 145 общин. Духовную опеку в Италии осуществляют более 60 священников.

"УГКЦ увеличилась на одну структурно-территориальную единицу, которой является экзархат, а это переходная структура к епархии. Это важный сигнал для украинцев Италии. Ведь в 1999 году началось массовое движение украинцев, родились дети, семьи. Важно было, чтобы украинцы имели возможность прийти в свою церковь и помолиться на родном языке и прославлять Бога в собственном обряде, сохраняя идентичность и верность УГКЦ, чтобы не ассимилироваться. Поэтому структура УГКЦ в форме экзархата нам в этом поможет. Это была трудная дорога, которая началась в 2004 году. Важно, что создание экзархата показывает, что украинцы в Италии формируют новую диаспору. Миграция переходит в диаспору и нужны стабильные структуры. Появление новой структуры в УГКЦ это еще один шаг к реализации патриархального уклада", - объясняет управляющий по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Юстин Бойко.

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Согласно решению Папы, кафедральным храмом и центром нового Апостольского экзархата будет приходской храм Святых Сергия и Вакха в Риме. После подписания в 1596 году Брестской унии, которой восстановили единство Киевской церкви с римским Апостольским престолом, украинская церковь нуждалась в своем представителе при Апостольской столице. В 1626 году киевский митрополит Иосиф (Рутский) отправил в Рим священника Николая Новака. В 1641 году Папа Урбан VIII (1623-1644 гг.) Передал церковь Святых Сергия и Вакха киевским митрополитам. А Папа Климент IX в 1667 году предоставил церкви полный отпуст.

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Италия, Папа Римский, Рим, УГКЦ, Франциск.
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