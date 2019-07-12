Скачать
Пятница, 12.07.2019
Луценко обещает приложить все усилия для наказания антиукраинских каналов
Луценко обещает приложить все усилия для наказания антиукраинских каналов
Зеленский назначил госстипендии заключенным в РФ украинцам
Зеленский назначил госстипендии заключенным в РФ украинцам
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes
Круче Кайли Дженнер: Тейлор Свифт стала самой богатой звездой по версии Forbes

Луценко обещает приложить все усилия для наказания антиукраинских каналов

Луценко обещает приложить все усилия для наказания антиукраинских каналов
00:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПУ

Новости Украины: Луценко обещает приложить все усилия для наказания владельцев телеканалов, которые занимаются пророссийской пропагандой.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что приложит все усилия для привлечения к ответственности владельцев и сотрудников телеканалов, которые занимаются пророссийской пропагандой.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня перед телеканалом NewsOne, который еще недавно собирался организовывать телемост с российским государственным пропагандистским каналом, собрался митинг поддержки. Известные политики - Шуфрич, Рабинович и другие деятели "медведчуковской обоймы" требовали прекратить давление на журналистов со стороны ГПУ. Это обычный прием политиков - прикрываться журналистами, которых они используют в своей политической пророссийской деятельности. На вопрос, почему мы вызываем на допросы должностных лиц и журналистов NewsOne, ответ прост - потому что в Украине есть закон", - сказал он.

По словам Луценко, "ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не поможет никому совершать антиукраинскоую деятельность и подрывать наши национальные интересы".

"За любые попытки прошлые - телемост и будущие - демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", - заверил он.

Луценко добавил, что статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса являются основанием для допроса всех причастных к этим "грязным пророссийским махинациям".

Как сообщалось ранее, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

США назвали борьбу с российской пропагандой "главным сражением века"

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России. В связи с этим зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, ГПУ, Пропаганда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
02 Зеленский принял премьера Молдовы Майю Санду: что обсуждалось
03 В ЕС пояснили отмену санкций против Януковича и Ко
04 У Путина заявили о первом контакте Зеленского с президентом РФ
05 Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
Эстония сменила посла в Украине
Эстония сменила посла в Украине
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Афиша интересных событий в Украине на 13-14 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь