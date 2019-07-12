Именины (День Ангела) Павла: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины: Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш". есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имен отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула.

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомленность в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

С возрастом в поступках Павла становится заметна меркантильность. Он начинает прослеживать свой интерес. В моменты, когда Павел решает какие-либо проблемы или определяется с выбором чего-либо, он становится очень неприятным в общении.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удается.

Удивительной способностью Павла является умение всегда объективно оценивать ситуацию. Развитая память и интеллект помогают ему в продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, Паша умеет и любит производить впечатление на окружающих. Не редко этот человек бывает самолюбив. Эта уверенность позволяет ему совершать поступки, не основываясь на мнении других людей. В нужный момент он умеет пошутить.

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Павел любит женщин. В отношениях с ними часто бывает сентиментальным. В общении с женщинами проявляет свою нежность и ласку. Никогда не скупится. Большое значение придает атмосфере встречи. Может быть романтичен. Всегда дарит подарки. В семейной жизни Павлу очень важна не только духовная гармония, но и физическая близость. По своей сущности он очень ревнив, но умеет сдерживать эмоции. Он всегда готов провести время с детьми или помочь жене справиться с домашними делами.

Павел любит, когда в его доме гости. Гораздо реже ходит куда-то сам. За столом ведет себя спокойно и не злоупотребляет алкоголем. Бывают моменты, когда его поведение становится непонятным для окружающих.

У Павла прекрасно развиты ораторские способности. Он прекрасно может проявить себя, выбрав профессию работника телевидения, учителя или журналиста.

Поздравления

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

***

Паша, ты настолько удивительный и невероятный человек с непросто богатым внутренним миром, а скорее с бездонным. Ты развиваешься и раскрываешь в себе новые таланты, и это огромный плюс. Сегодня я хочу пожелать тебе, постичь все грани, что еще не удалось постичь, добиться всего чего только захочешь, и ни в коем случае не терять своего оптимизма! Стремись к звездам, и они точно укажут путь!

Милый Павлик, поздравляю тебя от всей души. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет, и простиралась добрая надежда.

***

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Дорогой наш Павел! Желаем тебе никогда не лениться, а стремиться вперед, подгонять себя своими желаниями и амбициями. Желаем находить ту прекрасную гармонию с окружающим миром и душевным равновесием. Никогда не предавай большого значения мелким неприятностям. Наслаждайся каждым днем, и своими руками направляй судьбу в просторное, успешное русло.

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Отзывчивого и доброжелательного человека, замечательного парня по имени Павел поздравляю с праздником. Пусть твой путь будет легким и успешным, пусть всякий труд и дело приносят добрые плоды, пусть будет в твоей жизни верная любовь и надежное счастье.