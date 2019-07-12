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НСЖУ заявил о недопустимо высоком количестве случаев "черного пиара" в СМИ

НСЖУ заявил о недопустимо высоком количестве случаев "черного пиара" в СМИ
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В НСЖУ против "черного пиара", грязных избирательных технологий и использования журналистов в предвыборной кампании.

В НСЖУ против использования журналистов в политической избирательной кампании.

Об этом говорится в заявлении Национального союза журналистов, которую опубликовал в Facebook ее глава Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины обращает внимание на недопустимо большое количество случаев использования «черного пиара» и грязных избирательных технологий в СМИ. Некоторые общенациональные медиа стали инструментами откровенных политических манипуляций. Избиратели, которые ожидают от журналистов беспристрастного анализа и объективности, подвергаются искаженной картине действительности, фейкам и откровенной или скрытой пропаганде", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что в отдельных регионах - в частности, в Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и других областях, - политическое противостояние превратилось в конфликты между отдельными редакциями и между журналистами, которые фактически выступают как агитаторы кандидатов из разных лагерей.

Союз журналистов поддерживает инициативы журналистских сообществ, которые отказываются от размещения негативной непроверенной информации о кандидатах или политических силах. "Мы осуждаем практику использования журналистов в роли политических агитаторов, пропагандистов или «киллеров». Убеждены, что наибольшей ценностью для медиа является доверие аудитории, а неэтичное поведение отдельных коллег подрывает доверие к журналистам в целом", - добавили в НСЖУ и напомнили, что согласно п. 4.2 Устава НСЖУ, члены НСЖУ должны «соблюдать требования законов Украины, Устава НСЖУ и Кодекса профессиональной журналистской этики». За нарушение этих требований журналист может быть исключен из рядов союза и не может рассчитывать на защиту организации. 

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В НСЖУ призвали журналистов придерживаться в своей работе профессиональных стандартов и осознавать репутационные риски в случае их нарушения.

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Все по теме:

Выборы, СМИ, НСЖУ, Черный пиар, Предвыборные технологии, Избирательные технологии, Политтехнологии.
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