Открыт конкурс на главу Госгеокадастра

Новости Украины: Кабмин объявил конкурс на должность главы Госгеокадастра.

Кабинет министров Украины объявил конкурс на замещение вакантной должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение №516-р от 10 июля опубликовано на правительственном портале.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантной должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - сказано в документе.

Согласно распоряжению, должностной оклад руководителя ведомства составит 24 тыс. грн без учета надбавок, предусмотренных законодательством. Назначение на должность предусмотрено сроком на 5 лет с правом повторного назначения еще на 5 лет или дальнейшего перевода на равнозначную или низшую должность в другой государственный орган.

В документе сказано, что общий стаж работы кандидата должен составлять не менее 7 лет. Претендент на должность главы Госгеокадастра должен иметь степень магистра и не менее трех лет опыта работы на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сфере топографо-геодезической и картографической деятельности, земельных отношений, землеустройства, в сфере Государственного земельного кадастра, государственного надзора (контроля) в агропромышленном комплексе в части соблюдения земельного законодательства, использования и охраны земель всех категорий и форм собственности, плодородности грунтов.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться до 16.00 26 июля. Дата проведения конкурса – 2 августа.

Как сообщалось ранее, 27 октября 2017 года Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра директора департамента контроля за использованием и охраной земель ведомства Александра Колотилина вместо уволенного Олега Цвяха.