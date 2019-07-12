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Луценко вызвали на допрос в НАБУ

Луценко вызвали на допрос в НАБУ
16:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Национальное антикоррупционное бюро вызвало Луценко на допрос 15 июля.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Украины Юрия Луценко на допрос 15 июля в связи передачей дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, подтверждаю", - сказала она в пятницу.

По ее информации, Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской.

Сарган напомнила, что поводом для такого решения в апреле 2018 года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

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"Генпрокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Горошинский (Александр Горошинский - Ред.), известный защитник "беркутов" (сотрудников бывшего спецподразделения МВД "Беркут" - Ред.) и самого Януковича (экс президента Украины Виктора Януковича – Ред.)", - отметила Сарган.

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Юрий Луценко, ГПУ, НАБУ, Допрос, Лариса Сарган.
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