Скачать
Пятница, 12.07.2019
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
Отдохнувший Зинченко прибыл в расположение Манчестери Сити (Видео)
В Одессе вручили литературную премию Исаака Бабеля: лауреаты
В Одессе вручили литературную премию Исаака Бабеля: лауреаты

День фотографа 2019: интересные факты о празднике

День фотографа 2019: интересные факты о празднике
16:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В этот день, 12 июля, празднуют не только профессиональный день фотографа.

Также почитают покровительницу фотографии - святую Веронику.

Многие могут задаться вопросом, как святая, которая жила в начале нашей эры, могла стать покровительницей технологии, которая возникла в 19-м веке. Дело в том, что легенда гласит о том, что Вероника дала свой плат Иисусу, который шел на Голгофу.

Дома она обнаружила, что на нем отпечаталось изображение Иисуса. Считается, что это - 1-я фотография. Интересно, что имя Вероника - vera icon - означает "подлинный образ".

Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника

Данный праздник стали отмечать относительно недавно. Ведь, по традиции, Всемирный день фотографа или фотографии празднуют во многих странах 19 августа. В этот день широкий круг людей смог узнать об изобретении технологии фотографирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фотография, 12 июля, День фотографа, Святая Вероника, Профессиональный день, Профессиональный день фотографа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
03 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
04 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
День фотографа 2019: интересные факты о празднике
День фотографа 2019: интересные факты о празднике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь