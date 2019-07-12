День фотографа 2019: интересные факты о празднике

Новости Украины: В этот день, 12 июля, празднуют не только профессиональный день фотографа.

Также почитают покровительницу фотографии - святую Веронику.

Многие могут задаться вопросом, как святая, которая жила в начале нашей эры, могла стать покровительницей технологии, которая возникла в 19-м веке. Дело в том, что легенда гласит о том, что Вероника дала свой плат Иисусу, который шел на Голгофу.

Дома она обнаружила, что на нем отпечаталось изображение Иисуса. Считается, что это - 1-я фотография. Интересно, что имя Вероника - vera icon - означает "подлинный образ".

Данный праздник стали отмечать относительно недавно. Ведь, по традиции, Всемирный день фотографа или фотографии празднуют во многих странах 19 августа. В этот день широкий круг людей смог узнать об изобретении технологии фотографирования.