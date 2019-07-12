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Пятница, 12.07.2019
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Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника

Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника

Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Праздник уже веками сочетает в себе религиозное и языческое начала.

Праздник Петра и Павла: история и значение

День апостолов Петра и Павла был учрежден в память о ближайших Христовых учениках и последователей.

Святой Петр родился в семье рыбака, и сам какое-то время занимался рыбным промыслом, а потому он является покровителем всех рыбаков. При рождении он получил имя Симон, но позже за твердость и усердие в вере Иисус Христос прозвал его Кифа (Петр по-гречески), что в переводе означает "камень". Изначально Петр трижды предавал Христа, но затем искупил свою вину, стал основателем христианской церкви и первым Папой Римским.

Святой Павел до встречи с Христом был одним из гонителей иудеев, но позже в нем также проснулась вера во Христа, и он начал проповедовать это учение на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его проповеди также входят в Новый завет.

Святые апостолы Петр и Павел за свою христианскую веру приняли мученическую смерть в один день – 12 июля. Апостол Петр был распят вниз головой, а апостолу Павлу отрубили голову.

Традиции

Как мы уже упоминали, день обоих апостолов, который приходится на экватор лета, является сплавом христианского вероучения и народных традиций. Например, счастливчиком считали того, кому удалось увидеть, как всеми красками играет на рассвете солнце. После такого начала дня, в основном девушки, завивали березку. К дереву, которое почитают и на Троицу, шли с песнями, брали три ветви и заплетали в косу, которую завивали либо красной лентой, либо прочной травой. Через три дня девушки приходили, чтобы увидеть, что предвещает им плетение. Если оно не распустилось, то желание, которое они загадали накануне, сбудется.

Однако это не единственное гадание, по которому свою судьбу могли предсказывать девушки. Они еще и хотели знать, каким будет их будущий муж. Для этого не ленились собрать 12 трав с 12 полей, положить их под подушку и сказать: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри!".

Если же в этот день пара хотела устроить свадьбу, то это им делать не советовали, считали плохим знаком.

Знаменательные события в истории: 12 июля 2019 года

Что касается любителей поработать, то в поле им тоже не стоило выходить. Говорят, что именно 12 июля колосья набирают свою силу и наполняются, поэтому потревожить их было равноценным лишить себя щедрого урожая пшеницы, ячменя, овса... Однако хозяйки, которым в этот день все же хотелось за что-то взяться, могли группой "заполаскивать подойники", то есть кормить коров травами с желтым цветом, мол, чтобы таким было и молоко. Этот обряд, в основном, прижился на Востоке страны.

Зато на Бойковщине в этот день, так сказать, барствовали пастухи. Чтобы поесть молочного, они строили "петривник" – небольшую землянку или ограду, которую украшали зеленью, и там же раскладывали еду. Среди блюд была и мандрыка (кулинарное изделие из сыра и теста), которая должна была уберечь тех, кто пас овец и коров в долинах, от лихорадки. Считают, что когда Петр и Павел путешествовали, то брали с собой эту лепешку из пшеничного теста. По легенде, одну из таких у них украла кукушка, однако ею и подавилась. Поэтому редко слышим звонкое "ку!" после праздника обоих апостолов.

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