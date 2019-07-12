Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы

Новости Украины: Суд в Италии признал виновным нацгвардейца Маркива в содействии убийству итальянского корреспондента и приговорил к 24 годам тюрьмы.

Итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, хотя обвинение просило о 17 годах заключения.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

6 июля состоялось первое судебное заседание, на котором к делу приобщили гражданский иск союза итальянских журналистов к государству Украина.