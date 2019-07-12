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В Москве отпустили крымских татар, задержанных 11 июля у здания Верховного Суда

В Москве отпустили крымских татар, задержанных 11 июля у здания Верховного Суда
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

На всех задержанных составили административные протоколы об административных нарушениях.

В Москве вечером в четверг, 11 июля, отпустили несколько десятков крымских татар, которых задержали, когда они пришли в Верховный суд России, чтобы поддержать своих соотечественников во время слушания апелляции по делу организации "Хизб-ут-Тахрир".

По информации правозащитников, на всех задержанных составили административные протоколы о административных нарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга). Задержанным грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. 29 июля должны состояться судебные заседания по этим протоколам.

12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

12 июля, возле здания Верховного суда в Москве, где проходило апелляционное заседание по бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир", активисты проводили акцию в поддержку крымских татар, многие активисты пришли в белых футболках с надписями: "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты с аналогичными надписями. Правоохранители задержали 55 участников акции, их увезли в московские ОВД.

В Москве полиция задержала 50 участников акции в поддержку крымских татар

В результате заседания Верховный суд РФ принял решение "смягчить" приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону: Мамутову - до 16 лет и 9 месяцев, Руслану Абильтарову, Ремзи Меметову и Зеври Абсеитову - до 8 лет 9 месяцев.

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Акция протеста, Москва, Крым, Суд, РФ, Хизб-ут-Тахрир, Крымские татары, Суд в РФ, Реппресии.
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