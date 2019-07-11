В Москве полиция задержала 50 участников акции в поддержку крымских татар

В Москве полиция задержала 50 крымских татар, участвовавших в акции поддержки "бахчисарайской четверки".

У здания Верховного суда России в Москве, где рассматривают апелляцию на приговор Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову, задержаны 50 крымских татар.

Об этом сообщила крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова.

Российская правозащитница Александра Крыленкова ранее сообщила, что в Москве Верховный Суд РФ рассматривает апелляцию на приговор по "Бахчисарайской четвёрке" – и поддержать крымских татар приехали родные, соотечественники из Крыма, группа поддержки из Уфы, пришли московские активисты.

"После того как группа поддержки около суда сняла куртки и осталась в футболках "Остановите репрессии в Крыму", пришли полицейские в бронежилетах с громкоговорителем, призывом " соблюдать общественный порядок" и сообщением, что " несанкционированные акции запрещены", – написала она.

Полицейские решили проверить документы у стоящих около здания суда.

Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов являются фигурантами первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир": их задержали в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман в Бахчисарае 12 мая 2016 года.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону огласили приговор им: Энвер Мамутов получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов – 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на решение военного суда о признании четверых крымских татар виновными в осуществлении террористической деятельности.

Напомним, сегодня в Москве возле Верховного суда РФ прошла акция в поддержку крымских татар.