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Пятница, 12.07.2019
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы
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"Решение будет обжаловано": Аваков отреагировал на приговор Маркиву

"Решение будет обжаловано": Аваков отреагировал на приговор Маркиву
17:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины: Аваков обещает, что приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован.

Решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, будет обжаловано, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

"24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал глава МВД в микроблоге Твиттер в пятницу.

Аваков заявил, что Маркив и государство Украина не виновны в гибели репортера Роккелли, который "стал жертвой агрессивной России, развязавшей в Славянске войну на Донбассе".

"Будем бороться дальше!" – подчеркнул министр.

Ранее в этот день итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. В то же время обвинение просило для Маркива 17 лет тюрьмы.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Нацгвардейца Маркива приговорили в Италии к 24 годам лишения свободы

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

6 июля состоялось первое судебное заседание, на котором к делу приобщили гражданский иск союза итальянских журналистов к государству Украина.

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Италия, Суд, МВД, Арсен Аваков, Нацгвардия, Виталий Маркив.
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