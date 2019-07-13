В Киеве прошла акция протеста с требованием освободить Маркива

Новости Украины: Под посольством Италии в Киеве прошел митинг с требованием освободить военного Маркива.

Около 300 человек устроили акцию под посольством Италии в Киеве на улице Ярославов Вал с требованием освободить военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы, сообщает корреспондент "Интерфакс Украина".

Участники акции протеста принесли под посольство Италии 24 пустые коробки из-под пиццы и баннер с надписью "FreeMarkiv"и оставили их у порога диппредставительства.

Митингующие скандировали "Свободу Виталию Маркиву".

Напоминаем, украинский военнослужащий Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.