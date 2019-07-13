В Одессе прошла церемония закрытия Sea Breeze-2019

Новости Украины: В Одессе состоялась торжественная церемония закрытия Sea Breeze-2019.

Нынешние маневры Sea Breeze-2019 отличались от всех предыдущих высоким уровнем сложности.

Об этом заявил руководитель учений от украинской стороны, первый заместитель командующего ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа на церемонии закрытия учений, сообщает Минобороны.

“Вчера во время фотекса мы с моим американским коллегой наблюдали в море корабли Северной Америки и Европы. Все они шли в одном строю, выполняли совместные задачи и действовали в полной взаимосовместимости. Вместе шли корабли почти всех стран Черного моря. Только одна страна стояла где-то поодаль — корабли Черноморского флота РФ во время учений пристально следили за нашими действиями. Это дает нам возможность понять, кто на чьей стороне, кто на стороне цивилизованного мира, а кто стремится к уничтожению и нивелированию морского права. Однако я уверен: вместе мы делаем очень большое дело, и поэтому победа будет за нами,” — сказал Неиїжпапа.

Перед торжественным завершением учений пятнадцать кораблей ВМС Украины, Грузии, США, Канады, Великобритании, Турции, Румынии и Болгарии в четырех кильватерных строях прошли вместе одним курсом в направлении одесского побережья.

В течение маневрирования над кораблями осуществляли пилотирования экипажи американского противолодочного самолета "Посейдон" и украинского военно-транспортного самолета Ан-26 морской авиационной бригады.

Фотекс — давняя флотская традиция завершения крупных международных морских учений. Уже много лет подряд мы таким образом ставим точку в маневрах. Экипажи и их командиры демонстрируют, что учения прошли успешно, все задачи выполнены, между моряками достигнуто полное взаимопонимание”, — отметил Неижпапа.

В учениях Sea Breeze-2019, которые сегодня торжественно закрылись в Одессе, приняли участие военные Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции.

Общая численность личного состава — более трех тысяч человек. Были задействованы 33 корабля и 27 летательных аппаратов. Как и в прошлом году, учения прошли в северо-западной части Черного моря, в портах, аэропортах и на полигонах Одесской и Николаевской областей.

Всего во время учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы налетали более 300 часов, морские пехотинцы выполнили свыше трехсот прыжков с парашютом, около 300 часов под водой провели дайверы.