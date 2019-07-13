Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов

Традиции на 13 июля
В этот день устраивают проводы весны - после окончания покоса народ выходил на улицу в праздничной одежде, веселились всю ночь, жгли костры, водили хороводы.
Именно на Двенадцать апостолов, 13 июля, лето вступало в самую жаркую фазу. Люди старались надевать лучшие наряды, отправляясь на сенокос, а после работы проводили время в веселье и гуляниях. В некоторых губерниях 13 июля был распространен обычай наряжать куклу в сарафан и украшать ее бусами. Такую куклу впоследствии проносили вдоль всего села, потом раздевали и бросали в реку. Также интересен был обычай красить яйца точно так же, как и на Пасху, а затем – обмениваться ими с соседями и знакомыми. Из яиц могли готовить различные блюда. В первую очередь, ели яичницу с ветчиной, зеленым луком, сыром, хлебом. Многие любили яичницу с селедкой. Готовились 13 июля к жатве и говорили: "На Петра овес до половины дорос".
В некоторых областях делали соломенную куклу, наряжали ее в кумачовый сарафан, на голову надевали кокошник с цветами, на шею - бусы, носили ее по деревне с песнями и в конце концов бросали в воду. На закате последний раз окликали весну: на пригорках водили хороводы и пели песни.
Угощение этого дня - яйца: печеные, вареные и жареные.
В некоторых областях чествовали пастухов и, по традиции, угощали их яичницей.
Приметы на 13 июля
Баба бы плясала, да макушка лета настала.
Весну кличут, назад вернуться просят.
Если кукушка продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое, но ячменный колос может оказаться пустозерным.
Лещ после дождя "плавится" (высовывает из воды рыло, спинной плавник и хвост) - к теплому вечеру.
С макушки лета лето катится зиме навстречу.
Как медь желты облака - к дождю.
Если белые облака поднимаются против ветра, то дождь будет, а если по ветру идут облака - будет тепло.
День убывает - жара прибывает.
Овцы блеют, друг за дружкой бегают - к дождю.
Утром роса выпадет - к вёдру, нет росы - дождь будет.