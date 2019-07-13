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Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов

Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов

Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра.

Традиции на 13 июля

В этот день устраивают проводы весны - после окончания покоса народ выходил на улицу в праздничной одежде, веселились всю ночь, жгли костры, водили хороводы.

Именно на Двенадцать апостолов, 13 июля, лето вступало в самую жаркую фазу. Люди старались надевать лучшие наряды, отправляясь на сенокос, а после работы проводили время в веселье и гуляниях. В некоторых губерниях 13 июля был распространен обычай наряжать куклу в сарафан и украшать ее бусами. Такую куклу впоследствии проносили вдоль всего села, потом раздевали и бросали в реку. Также интересен был обычай красить яйца точно так же, как и на Пасху, а затем – обмениваться ими с соседями и знакомыми. Из яиц могли готовить различные блюда. В первую очередь, ели яичницу с ветчиной, зеленым луком, сыром, хлебом. Многие любили яичницу с селедкой. Готовились 13 июля к жатве и говорили: "На Петра овес до половины дорос".

В некоторых областях делали соломенную куклу, наряжали ее в кумачовый сарафан, на голову надевали кокошник с цветами, на шею - бусы, носили ее по деревне с песнями и в конце концов бросали в воду. На закате последний раз окликали весну: на пригорках водили хороводы и пели песни.

Угощение этого дня - яйца: печеные, вареные и жареные.

В некоторых областях чествовали пастухов и, по традиции, угощали их яичницей.

Приметы на 13 июля

Баба бы плясала, да макушка лета настала.

Весну кличут, назад вернуться просят.

Если кукушка продолжает куковать - лето будет хорошее и долгое, но ячменный колос может оказаться пустозерным.

Лещ после дождя "плавится" (высовывает из воды рыло, спинной плавник и хвост) - к теплому вечеру.

С макушки лета лето катится зиме навстречу.

Знаменательные события в истории: 13 июля 2019 года

Как медь желты облака - к дождю.

Если белые облака поднимаются против ветра, то дождь будет, а если по ветру идут облака - будет тепло.

День убывает - жара прибывает.

Овцы блеют, друг за дружкой бегают - к дождю.

Утром роса выпадет - к вёдру, нет росы - дождь будет.

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