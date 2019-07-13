На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара

В середине лета в Украине сохраняется дождливая погода с переменной облачностью с понижением температуры до +21 градуса, что не очень способствует походам на пляж на реки Украины. В курортных зонах достаточная температура воздуха и воды таки позволит насладиться отпуском.
В субботу, 13 июля дожди с грозами ожидаются практически везде, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха днем на большей части страны составит в среднем 21-23 градуса тепла, на юге – от 24 до 26 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на воскресенье, 14 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 13 июля
В воскресенье, 14 июля проливные дожди во всех регионах, кроме южных и восточных. Температура воздуха днем составит: в западных областях от 18 до 21 градуса выше нуля, в центре 22-24 градуса, на севере 21-23 градуса, в восточных областях 23-25 градусов, и на юге – 24-26 градусов.
Прогноз погоды на 14 июля
В Киеве в субботу возможна гроза с осадками в виде дождя. Температура воздуха составит +21... +23 градуса.
В Киеве в воскресенье сильный дождь. Воздух днем прогреется до скромных +20... +22 градусов.
Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook прогнозирует на 13 июля дожди, местами с грозами, вероятные в западных областях, на севере и местами на Востоке. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной, днем +20 + 26 градусов, на юге + 24 + 28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, + 12 + 16 градусов, в Карпатах + 8 + 13 градусов.
14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.
Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов.
Существенное потепление, обещает Наталья Диденко, придет в Украину с 19 июля.