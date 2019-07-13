На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара

Новости Украины: Украину пока не покидают кратковременные дожди с заметным понижением температуры воздуха днем и ночью.

В середине лета в Украине сохраняется дождливая погода с переменной облачностью с понижением температуры до +21 градуса, что не очень способствует походам на пляж на реки Украины. В курортных зонах достаточная температура воздуха и воды таки позволит насладиться отпуском.

В субботу, 13 июля дожди с грозами ожидаются практически везде, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха днем на большей части страны составит в среднем 21-23 градуса тепла, на юге – от 24 до 26 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на воскресенье, 14 июля, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23, дождь

Львов – +18...+20, дождь

Ивано-Франковск – +18...+20, дождь

Тернополь – +19...+21, дождь

Черновцы – +19...+21, дождь

Хмельницкий – +19...+21, дождь

Луцк – +19...+21, дождь

Ровно – +19...+21, дождь

Житомир – +21...+23, дождь

Винница – +21...+23, дождь

Одесса – +24...+26, ясно

Николаев – +24...+26, ясно

Херсон – +24...+26, ясно

Симферополь – +24...+26, ясно

Кропивницкий – +22...+24, дождь

Черкассы – +22...+24, дождь

Чернигов – +21...+23, дождь

Сумы – +21...+23, дождь

Полтава – +22...+24, дождь

Днепр – +23...+25, дождь

Запорожье – +24...+26, ясно

Донецк – +23...+25, ясно

Луганск – +23...+25, ясно

Харьков – +22...+24, ясно

Киев – +20...+22, дождь

Прогноз погоды на 13 июля

В воскресенье, 14 июля проливные дожди во всех регионах, кроме южных и восточных. Температура воздуха днем составит: в западных областях от 18 до 21 градуса выше нуля, в центре 22-24 градуса, на севере 21-23 градуса, в восточных областях 23-25 градусов, и на юге – 24-26 градусов.

Прогноз погоды на 14 июля

В Киеве в субботу возможна гроза с осадками в виде дождя. Температура воздуха составит +21... +23 градуса.

В Киеве в воскресенье сильный дождь. Воздух днем прогреется до скромных +20... +22 градусов.

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook прогнозирует на 13 июля дожди, местами с грозами, вероятные в западных областях, на севере и местами на Востоке. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной, днем +20 + 26 градусов, на юге + 24 + 28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, + 12 + 16 градусов, в Карпатах + 8 + 13 градусов.

14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов.

Существенное потепление, обещает Наталья Диденко, придет в Украину с 19 июля.