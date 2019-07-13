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Известный российский телеведущий попал в базу "Миротворца"

Известный российский телеведущий попал в базу "Миротворца"
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Андрей Малахов попал в базу "Миротворца" за организацию скандального телемоста.

Телеведущего Андрея Малахова внесли в базу сайта "Миротворец" из-за телемоста "Надо поговорить" между россиянами и украинцами.

В формулировке сайта говорится: "Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) — т.н. "телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованной антиукраинским пропагандистским каналом "Россия1".

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

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Телемост показали 12 июля в 18:00 на канале "Россия 1". Малахов вместе с Марией Ситтель выступили ведущими программы. В ходе телемоста деятели науки, кино, спорта из России общались с жителями Украины по скайпу.

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Россия, Андрей Малахов, Миротворец, Телемост.
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