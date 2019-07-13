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Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину

Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
19:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украину вернулся экс-сослуживец Маркива нардеп Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил инициировать уголовное дело.

Бывший сослуживец военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, внефракционный народный депутат Богдан Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил направить запрос на открытие уголовного производства, вернулся в Украину из Италии, сообщил украинский посол Евгений Перелыгин.

"Еще одно решение от вчера (цитирую по памяти): направить в римскую прокуратуру представление прокурора суда г.Павия об открытии дела против непосредственного руководителя Виталия (Виталия Маркива - Ред.) во время событий у горы Карачун в 2014 году, народного депутата Украины Богдана Маткивского за соучастие в убийстве. Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или либо беспокойство за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину", - сообщил посол Украины в Италии Перелыгин на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что украинской стороне "пришлось рассмотреть много вариантов, где "переходить границу". "Но, в конце концов, в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - рассказал Перелыгин.

Рассмотрение апелляции по делу Маркива может продолжаться несколько месяцев

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

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Италия, Евгений Перелыгин, Богдан Маткивский, Виталий Маркив.
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