Рассмотрение апелляции по делу Маркива может продолжаться несколько месяцев

Новости Украины: Решение по апелляции на приговор осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву могут принять в следующем году.

Решение по апелляции на приговор бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, осужденному в Италии к 24 годам заключения, могут принять в следующем году.

Об этом заявил адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле, сообщает Общественное.

По его словам, суд в течение 90 дней должен обнародовать мотивировочную часть приговора, согласно которому Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Уже после получения полного текста приговора защита сможет подать апелляцию.

Отмечается, что апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Милане, который не будет заслушивать свидетелей, а работать только с материалами дела.

Рассмотрение апелляции может продолжаться от одного до нескольких месяцев, поэтому решение могут принять весной 2020 года.

Как сообщалось ранее, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения, тогда как итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал 17 лет. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Кроме того, итальянский суд направил запрос на открытие уголовного производства в отношении народного депутата Богдана Маткивского, который был свидетелем по делу Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.