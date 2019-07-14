Впервые в истории ЦИК разместила фото всех мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине обнародовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.
Об этом сообщает движение "Честно".
"Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения Движения ЧЕСТНО, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.
Сейчас уже доступны фотографии 3082 претендентов на депутатские мандаты, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах.