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Воскресенье, 14.07.2019
За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев
За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев
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За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев

За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Место голосования за неделю до парламентских выборов поменяли почти 200 тысяч избирателей.

Место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады сменили 198 747 граждан.

Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей.

Данные обнародованы по состоянию на 13 июля 2019 года.

В частности чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области - 31261 человек.

Напомним, украинцы могут сменить место голосования на внеочередных парламентских выборах не позднее 15 июля.

Высота всех сложенных бюллетеней сопоставима с высотой Килиманджаро (Фото)

Ранее сообщалось, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00. 21 июля в 14.00 будут представлены текущий отчет о ходе опроса, в 19.45 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18.00, а в 22.00 - по состоянию на 20.00, время закрытия избирательных участков.

Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам

По состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.

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Госреестр избирателей, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Место голосования, Место голосование.
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