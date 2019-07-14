За 2 дня до дедлайна место голосования сменили около 200 тыс украинцев

Новости Украины: Место голосования за неделю до парламентских выборов поменяли почти 200 тысяч избирателей.

Место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады сменили 198 747 граждан.

Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей.

Данные обнародованы по состоянию на 13 июля 2019 года.

В частности чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области - 31261 человек.

Напомним, украинцы могут сменить место голосования на внеочередных парламентских выборах не позднее 15 июля.

Ранее сообщалось, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00. 21 июля в 14.00 будут представлены текущий отчет о ходе опроса, в 19.45 будут обнародованы результаты опроса по состоянию на 18.00, а в 22.00 - по состоянию на 20.00, время закрытия избирательных участков.

По состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.